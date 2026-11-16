Línea 1 del Metro de Lima ofrece viajes gratuitos por misa del papa León XIV

La medida busca facilitar el desplazamiento de los fieles hacia la Base Aérea Las Palmas. Los usuarios deberán presentar su tarjeta de la Línea 1 para acceder al beneficio.

Para facilitar el traslado de los fieles durante el último día de la visita del papa León XIV, cuando ofrecerá una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dispuso viajes gratuitos en la Línea 1 del Metro de Lima.

El servicio gratuito se habilitó desde ayer a las 10:00 p. m. y continuará durante la mañana de hoy, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los cientos de fieles que asistirán a la celebración religiosa.

VIAJE GRATUITO

Esta modalidad implementada por la ATU estará disponible únicamente para los usuarios que presenten su tarjeta de la Línea 1 del Metro de Lima en cualquiera de las estaciones que brindan este servicio.

Asimismo, este servicio ininterrumpido, habilitado desde el día de ayer, ha facilitado el traslado de cientos de personas provenientes de distintos puntos de la capital y del país, quienes buscan despedir al sumo pontífice.