ATU: conozca el plan de transporte por el encuentro con el papa León XIV en Las Palmas

Desde muy temprano se ha formado una larga cola de personas en la estación Las Flores del Metropolitano, muchos de los que buscan partir hacia la base aérea Las Palmas, para formar parte del encuentro con el papa León XIV.

Algunos ciudadanos se mostraron emocionados por el pronto encuentro con el pontífice y esperan que por su intermediación el país tenga paz y salud: “le pido al papa que nos unifique como país y ore por la paz”, señaló una joven.

TRANSPORTE DISPONIBLE Y TARIFAS

David Hernández, presidente de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), señaló que hay un paradero para las puertas 4, 5, 6, 7 y 8. Añadió que las puertas 2 y 3 son de acceso especial, por ejemplo, la puerta 2 solo es para el acceso de personas con movilidad restringida. En tanto, se creó la ruta 8 desde el Metropolitano a lo largo de la Vía Expresa Sur. Para las puertas 14, 15 y 16, desde el Metropolitano está la estación Matellini.

Añadió que la tarifa es libre que los operadores públicos, en el caso de los días feriados, las empresas hacen el incremento del 50 % más. Para el Metropolitano y los corredores, el precio es el habitual, mientras que en el la Línea 1 del Metro de Lima no está haciendo cobros y el traslado es gratuito, solo con la presentación de la tarjeta.

Además, dijo que desde Barranco se han determinado 400 unidades que realizarán la conexión con el servicio de transporte público. Finalmente, destacó que las puertas en el recinto de Las Palmas se cierran a las 8 am.