León XIV visita Hogar de Ancianos Desamparados en el Callao: “Los llevo en el corazón”

El papa León XIV llegó hasta Asilo de las Hermanas de los Ancianos Desamparados en el Callao donde ingresó a la capilla y se arrodilló frente al altar para realizar una oración. Posteriormente, caminó por los pasillos del centro y saludó a los fieles, desde donde escuchó las peticiones de las hermanas del hogar y los ancianos.

Como actividades para celebrar la presencia del pontífice, se realizó el baile de la marinera “Concheperla”, una de las marineras peruanas más emblemáticas y antiguas del país, realizado por dos adultos mayores del centro, al terminar la presentación el santo padre les agradeció y compartió unas palabras con los danzantes.

LEÓN XIV BRINDA MENSAJE EN ASILO DE ANCIANOS

El santo padre compartió algunas palabras durante su presencia en el Hogar de Acogida de ancianos. “Hoy me dirijo a todos ustedes (…), el Perú necesita más almas entregadas al servicio del reino de Dios que cuiden a las personas frágiles y marginadas y les ayuden a cargar su cruz. No podemos separar la fe que profesamos de las obras. Es necesario preguntarnos por qué hay tantas desigualdades”, señaló en su mensaje León XIV.

También se pronunció sobre San Martín de Porres y la labor pastoral: “Él supo cuidar los cuerpos y edificar las almas con gestos sencillos y humildes (…) Quisiera que ahora los hijos e hijas de Perú recorrieran el camino de la santidad y recorrieran el evangelio en estas tierras y en otras partes del mundo. Seguir a Cristo vale la pena”. Finalmente, dejó un mensaje a los peruanos: “Rezo por ustedes y los llevo en mi corazón”.

EXPECTATIVA Y ALEGRÍA POR LLEGADA DEL SANTO PADRE

Gran alegría ha generado la próxima visita del papa León XIV al asilo de ancianos desamparados en el Callao, recinto que brinda acogida, alimentación, atención médica y acompañamiento espiritual a cerca de 70 adultos mayores.

Hasta los exteriores del recinto llegó una gran cantidad de fieles realizando vítores por el papa León XIV, además, se observó la presencia de autoridades de la diócesis, la policía Nacional, entre otros.