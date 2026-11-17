Un nuevo ataque consterna a la población. En el distrito de Carmen de La Legua, en el cruce de las avenidas Morales Duárez con Faucett, se reportó el fallecimiento de un hombre de 61 años de edad, luego que desconocidos dispararan contra él.

La víctima se dedicaba a llamar o “jalar” pasajeros en una combi informal, cuando llegó un sujeto en moto, realizó cinco disparos y escapó. El móvil del ataque habría sido el cobro de cupos, pues las combis informales que hacen la ruta de Planeta Reynoso eran amenazadas y extorsionadas, según comentaron los testigos.

COMBIS INFORMALES EN LA MIRA DE LAS MAFIAS

Los testigos no lograron salvar la vida al hombre de 61 años y falleció en el lugar del ataque. Peritos de criminalística identificaron al cadáver, recogieron los casquillos de bala y ahora realizan búsqueda de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Cabe destacar que, las combis informales que hacen la ruta Planeta Reynoso son extorsionadas y no es la primera vez que son atacadas por organizaciones criminales. Esta vez un “jalador” fue asesinado ante la mirada de varias personas.