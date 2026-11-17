Nuevamente el Callao es el blanco de los grupos criminales. Tres personas fueron encontradas en estado grave en la zona de Ramón Castilla, aunque fueron trasladadas al hospital Daniel Alcides Carrión dos de ellas no lograron sobrevivir.

Según testigos, las víctimas del ataque caminaban tranquilamente, aparentemente, eran amigos, de pronto dos sujetos encapuchados en motocicleta se acercaron a los hombres, realizaron 10 disparos y fugaron.

Los vecinos escucharon los disparos e intentaron ayudar a las personas que estaban tendidas en el pavimento. Aunque fueron trasladados al hospital, dos de ellos no lograron sobrevivir.

POLICÍA INVESTIGA LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD

Las autoridades esperan que la persona que sobrevivió se recupere para dar su testimonio y explique más de este ataque. En tanto, la Policía Nacional recogió los casquillos de bala e interrogó a algunas personas, además, buscan imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.