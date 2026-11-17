Una familia en Villa María del Triunfo denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda cuando aún estaban en el inmueble y se robaron varios artefactos eléctricos y dinero en efectivo, lo cual sumaría unos S/10 mil.

Según la víctima, el hecho ocurrió el domingo en la tarde cuando estaba con su hija de un año y medio. Los sujetos forzaron el ingreso principal y se robaron un televisor, un PlayStation, laptops, entre otros artefactos y dinero, pero nunca se dio cuenta de la intrusión.

NO SE PERCATARON DE LOS GOLPES A LA PUERTA

Incluso, añadió, una cámara de seguridad registró la llegada de un vehículo gris en el que habrían llegado, aunque la policía aun investiga estas imágenes. También comentó que los vecinos le indicaron que vieron a un sujeto alto que tocaba la puerta, pero ella no sintió el sonido del toque. En ese momento, dijo, habrían aprovechado para desmantelar la chapa de la puerta principal e ingresar.

PERDIERON EL DINERO AHORRADO

La madre de familia también perdió dinero que tenían en la vivienda que provenía del negocio que tienen. Habían guardado el dinero en el closet de su bebé por precaución, pero nunca se imaginó que los delincuentes buscarían allí.

La mujer y su esposo se dedicaban al negocio de venta de perfumes y el dinero que tenían ahorrado era para surtirse de mercadería para la campaña de diciembre. La madre de familia señaló que, al parecer, los sujetos se llevaron las sábanas y funda de la cama para llevarse los productos eléctricos. Ahora la familia solo espera que ola policía pueda dar son estos delincuentes.