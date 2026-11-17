Un vivienda y una miniván estacionada en el frontis fueron atacados a balazos durante la madrugada por presuntos extorsionadores que exigen el pago de S/300 mil una familia dedicada a la venta de frutos secos, en Santa Anita.

De acuerdo con las cámaras de seguridad del domicilio, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y abrieron fuego directamente contra la fachada y el vehículo utilizado para las entregas por delivery, registrándose aproximadamente seis impactos de bala.

Tras el atentado, los agraviados recibieron videos y llamadas intimidatorias en los que los criminales se grabaron disparando contra la vivienda y reiteraron el pedido de dinero bajo la amenaza de elevar la suma a S/300 mil si no obtienen respuesta. La afectada señaló que esta es la segunda ocasión en que la pequeña empresa, que opera de manera virtual, sufre extorsiones, recordando que en marzo pasado recibieron amenazas en las que les exigían S/400 mil.

Investigaciones y antecedentes de denuncia

Peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes, examinar los casquillos e inspeccionar los daños en la herramienta de trabajo de los emprendedores.

Los familiares indicaron que la denuncia por la primera extorsión fue presentada en marzo ante la Dirincri; sin embargo, lamentaron que dicha investigación fuera archivadas. Asimismo, detallaron que los delincuentes lograron ingresar a la zona enrejada utilizando un acceso habilitado para motocicletas, pese a las restricciones del vecindario.