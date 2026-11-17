Cinco delincuentes ingresaron a un taller automotriz localizado en San Martín de Porres y se robaron varias herramientas, repuestos y artefactos electrónicos de gran valor. Según información preliminar, tres sospechosos han sido detenidos por la Policía Nacional y otros dos huyeron con lo sustraído.

Los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y luego recorrieron los espacios del taller hasta llegar al almacén de los repuestos, también se llevaron otros artefactos eléctricos todo valorizado en 20 mil soles. Uno de ellos sabría dónde estaban las cámaras de seguridad y cómo movilizarse dentro del local.

DELINCUENTES ESTUDIARON EL LOCAL

Según el denunciante, manifestó que los delincuentes tenían conocimiento de los interiores del local: “Se ve que entran al segundo piso y desconectan las cámaras, entonces ya no se pudo ver”.

Añadió que también sabían donde estaban las herramientas de mayor valor, además estos sujetos se llevaron todo en un vehículo, por lo que presume que le habían hecho seguimiento al local: “Sí, para que sepan dónde estaban ubicadas todas las herramientas, es sospechoso”, comentó el denunciante.

Entre lo robado están una laptop, un escaner, una máquina de soldar y otros artefactos que en suma sería 20 mil. Lamentablemente, la Policía Nacional solo ha detenido a tres de los cinco delincuentes, quienes ya se encuentran en la carceleta de la comisaría del sector.