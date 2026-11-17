Un vehículo quedó completamente inservible tras la caída repentina de un frondoso árbol sobre su estructura en la cuadra 3 de la avenida Campodónico, cerca de la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria.

Dicho accidente ocurrió un domingo por la tarde, cuando una familia integrada por la conductora Andrea Castro, su pareja y su menor hijo de nueve años se desplazaba a bordo de la unidad para disfrutar de un almuerzo.

El impacto provocó que techo en la segunda y tercera fila del automóvil se hundiera, zona donde habitualmente se trasladaban otros familiares que en esta ocasión decidieron no acompañarlos debido a una descompensación de salud. Los ocupantes quedaron atrapados bajo las ramas y hojas, logrando salir del vehículo gracias a la intervención de vecinos y transeúntes en la zona.

Lesiones, secuelas y reclamo a la comuna

Los tres integrantes de la familia sufrieron daños cervicales y lumbares, además requieren terapias físicas y atención psicológica especializada para el menor, quien presenta cuadros de sobresalto nocturno y temor. Asimismo, la conductora y su pareja experimentan crisis nerviosas y múltiples golpes debido a la caída de los vidrios.

Ante esta situación, los agraviados exigen que la municipalidad del distrito asuma los costos en su totalidad, al igual que la responsabilidad por los daños materiales y perjuicios a la salud ocasionados.