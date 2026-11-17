Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño al Perú, la temperatura en diversas regiones ha cambiado. Lima y Callao han sido las zonas más afectadas por este evento climático debido a que, por las noches, están registrando una variación en los termómetros.

En medio de esta situación, la especialista del Senamhi, Angie Flores, comentó en Buenos Días Perú que durante los próximos días tienen pronosticados diferentes episodios naturales, por lo que hizo un llamado a la población a tomar sus precauciones.

“Estamos esperando temperaturas a los 30 °C para hoy y mañana; sin embargo, tenemos un aviso de lloviznas (…), por lo que estamos esperando que aumente la cobertura nubosa y periodos de llovizna en la noche y mañana (…) Las temperaturas seguirán bastante elevadas porque estamos entre un Niño Costero. Tenemos reportes de bochorno en la noche. El Callao, por dos noches consecutivas, ha registrado valores de hasta los 25 °C, y Carabayllo, superando los 33 °C; La Molina, 32 °C, y Jesús María, 31 °C. Estamos hablando entre 9 a 10 °C de lo normal”, comentó.

TEMPERATURAS EXTREMAS EN LA COSTA PERUANA

El cambio del clima no solo ha afectado a Lima y Callao, sino a otras regiones ubicadas en la costa peruana, las cuales estarían al tanto de un aumento en las temperaturas. En ese sentido, la especialista del Senamhi recordó que, durante la visita del papa León XIV a Chiclayo, los termómetros superaron los 35 °C.

“Esperaríamos temperaturas extremas en la costa norte. Ya se han reportado temperaturas entre los 35 y 36 °C. En la visita del papa a Pimentel se llegó hasta 36 °C (…) Para Lima Metropolitana se esperan temperaturas extremas que continuarían hasta las próximas semanas (…) Ate, La Molina y SMP serían los distritos más afectados”, manifestó.

Finalmente, Angie Flores aseguró que los ciudadanos vivirán un clima similar al que se viene suscitando en estos momentos y no descartó que los termómetros puedan seguir aumentando. “Podríamos tener picos de 34 °C y la sensación térmica podría ser mayor”.