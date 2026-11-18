Un padre de familia fue asesinado a balazos cuando se encontraba frente al altar colocado en memoria de su hijo de 17 años ultimado hace más de un año. El hecho ocurrió en el jirón El Carmen, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo.

Según testigos, la víctima fue identificada como Luis Sevilla Quispe, de 38 años, fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon al menos en siete oportunidades y huyeron con rumbo desconocido.

Tras el ataque, los vecinos del sector auxiliaron al padre de familia y lo trasladaron de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde los médicos certificaron su muerte debido a la gravedad de las heridas.

Diligencias y posibles móviles del crimen

La escena quedó completamente cercada por agentes policiales, mientras peritos de criminalística realizaron el recojo de los casquillos de bala regados en la vía pública, donde aún permanecía encendida una de las velas colocadas por la víctima.

Cabe resaltar, que las investigaciones policiales buscan esclarecer si el ataque guarda relación directa con el asesinato de su hijo o con su desempeño laboral como trabajador de construcción civil.