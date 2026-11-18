La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la detención de Josué Abelardo, conocido con el alias de "Jota", durante un operativo táctico en el Callao, en el cual se logró la incautación de tres fusiles y diversas armas de fuego.

Dicha intervención policial permitió desarticular parte del armamento de largo alcance utilizado presuntamente por organizaciones criminales en la zona, evidenciando el alto poder de fuego que manejaban los intervenidos.

Tras la operación, el director de investigación criminal, general Ricardo Espinosa, advirtió sobre el incremento de la inseguridad ciudadana vinculado a la facilidad legal con la que se pueden adquirir armas de fuego de uso militar en el país. Señaló que los requisitos normativos actuales resultan sumamente flexibles, permitiendo que cualquier individuo obtenga autorizaciones sin restricciones.

Opina sobre requisitos de Sucamec

El general Espinosa detalló que para obtener este tipo de armamento clasificado como carabinas de caza, solo se exige tener 18 años, acudir a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y aprobar un curso básico de doce horas tercerizado en una entidad especializada. Con esta certificación, cualquier ciudadano puede adquirir legalmente decenas de fusiles de manera ilimitada.

Nuevas modalidades delictivas

A esta problemática se suma otra modalidad ilícita detectada por la Dirección de Investigación Criminal que consiste en declarar armas de fuego como supuestamente robadas para ingresarlas clandestinamente al hampa.