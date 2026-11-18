En la calle Oxapampa, en Ciudadela Chalaca, en el Callao, un conductor de mototaxi perdió la vida tras ser atacado por sujetos que ingresaron como presuntos pasajeros mientras realizaba el servicio de transporte.

Según los testigos, la víctima recogió unas tres personas y en el trayecto por la calle Oxapampa estas personas, que se hicieron pasar de pasajeros, lo atacaron usando un arma de fuego, luego escaparon en un vehículo gris que estaba a unos metros.

Hay cámaras de seguridad en la zona que se espera revelen la identidad de los responsables del ataque, en tanto la familia del conductor pide justicia.

INVESTIGAN PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Pese a que los vecinos intentaron auxiliar a la víctima, no pudieron salvarle la vida. Hasta el lugar llegaron peritos de criminalísticas quienes realizaron las diligencias correspondientes durante la madrugada.

La policía maneja la hipótesis de que el crimen estaría relacionado a un presunto ajuste de cuentas, pero también barajan otras hipótesis que por el momento aún no son descartadas.