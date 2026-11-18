Autoridades municipales lograron detener a tres sujetos que habrían intentado robar en una tienda de equipos electrónicos en el distrito de San Borja. Las cámaras de seguridad registraron cuando estos sujetos salieron despavoridos al notar la presencia de los agentes municipales.

Según información preliminar, estaban a punto de robar una conocida tienda ubicada en una zona comercial. Como se ha reportado anteriormente, este tipo de modalidad de robo, usando a una mujer de distracción, se suele utilizar en la zona.

MUNICIPALES LOGRAN DETENER A BANDA DELINCUENCIAL

Los testigos indicaron que en la central de videovigilancia de San Borja recibieron la alarma de trabajadores de la tienda. Cuando los agentes municipales llegaron al lugar en motocicletas, los jóvenes de 24, 18 y 22 años de edad salieron despavoridos.

Uno intentó esconderse en un estacionamiento de un conocido centro comercial, pero fue detenido, mientras la mujer intentó escapar por la avenida Javier Prado, incluso intentó cambiarse de polera para confundir a los agentes, pero terminó capturada al igual que sus cómplices. Todos fueron trasladados a la comisaría de San Borja donde continúan las investigaciones.