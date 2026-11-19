El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que los ciudadanos ya pueden obtener de manera gratuita el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId), una alternativa voluntaria disponible a través de la aplicación Perú Pass que posee el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI convencional y el electrónico.

Esta herramienta permitirá acreditar la identidad en trámites presenciales y virtuales sin necesidad de portar el documento físico el cual continuará vigente, siempre que las instituciones cuenten con mecanismos seguros de verificación.

Para tramitar esta versión digital, que también puede ser gestionada por los padres para sus hijos menores de edad, los usuarios deben contar con un DNI convencional o electrónico vigente, disponer de un teléfono inteligente compatible con Perú Pass y superar un proceso de validación de identidad. Dicha evaluación incluye factores biométricos, verificación de información personal y la comprobación del documento físico.

Seguridad biométrica y códigos QR

Entre las principales características del DNId destaca que el titular mantendrá el control sobre sus datos personales, pudiendo compartir únicamente la información indispensable para cada gestión previa autorización mediante autenticación biométrica o código PIN. Asimismo, el Reniec detalló que la autenticidad del documento se comprobará a través de códigos QR dinámicos y temporales con respaldo criptográfico, advirtiendo que las fotografías o capturas de pantalla no tendrán validez para acreditar la identidad.

Por su parte, las entidades públicas y privadas que adopten este sistema deberán integrar las herramientas tecnológicas provistas por el Reniec, limitarse a exigir solo los datos necesarios y resguardar la privacidad de los ciudadanos según la ley.