Desde el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), órgano adscrito al Ministerio de Justicia, se anuncia la subasta de joyas y alhajas a precio base este 27 y 30 de noviembre, en el auditorio del Minjus.

¿CÓMO PARTICIPAR DE ESTA SUBASTA?

Javier Giribaldi, coordinador ejecutivo del Pronabi, manifestó que las inscripciones se han iniciado el día 17 de noviembre y se prolongarán hasta el viernes 20 de este mes, en la página del Ministerio de Justicia: pronabi.subastas@minjus.gob.pe o al teléfono 937 644 289.

Para participar de esta subasta solo se requiere ser una persona natural o jurídica: “puede participar cualquier persona”, aseguró el señor Giribaldi.

¿QUÉ JOYAS SE SUBASTARÁN?

Se pondrán a subasta todo tipo de joyería y objetos de oro, entre estas destaca reloj de marca Corum: “se trata de un reloj en oro con incrustaciones de diamantes, entre otros. El módico precio es de 134 mil 400, pero ese es el valor de la subasta inicial, pues este reloj cuesta cuatro o cinco veces más que la subasta”, manifestó Giribaldi.

Otras joyas que se están subastando se observan relojes en oro, joyas, monedas antiguas, sortijas, aretes entre otros.

Finalmente, añadió que se contrató a peritos que revisaron la autenticidad de las piezas que se van a subastar para certificar su autenticidad y su procedencia. Finalmente, añadió que los recursos que se obtienen de este tipo de subastas se destinarán a la procuraduría, el Ministerio Público, la Policía Nacional: “Es importante que estos recursos que han venido de procedencia ilícita sirvan para combatirla”, explicó Javier Garibaldi.