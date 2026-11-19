Por segunda vez la policía intervino a quien fue el actor de la película biográfica de Paolo Guerrero. Ahora con 20 años de edad, es investigado por estar presuntamente involucrado en un crimen.

Por segunda vez cayó el conocido actor que interpretó a Paolo Guerrero en la película biográfica “Guerrerito”. El joven de 20 años fue capturado con un cómplice por estar presuntamente implicados en un crimen contra un policía.

El operativo se inició porque agentes policiales de Villa María del Triunfo recibieron información de que se estaría micro comercializando droga.

Las imágenes de los drones registraron cuando estos sujetos se encontraban al interior de un mototaxi y luego fueron intervenidos por la policía. Los agentes encontraron dos armas de fuego, celulares y droga al interior del vehículo menor.

IMPLICADO EN CRIMEN CONTRA UN POLICÍA

El comandante Parra, jefe de la Depincri de este distrito, señaló que se les intervino inicialmente por flagrancia delictiva, pero una vez que intercambiaron información con la Dirincri en la avenida España les indicaron que estos sujetos estaban involucrados con el asesinato de una policía hace un par de semanas.

Según el comandante, la Dirincri informó que los dos sujetos están con detención preliminar, por lo que ahora se hacen las diligencias con las autoridades competentes.

CONTRATADOS POR ORGANIZACIONES CRIMINALES

El jefe de la Depincri explicó que el actor que interpretó a Paolo Guerrero habría sido quien ejecutó los disparos, mientras que su compañero le habría dado las armas, y un tercer sujeto que fue detenido antes, se habría encargado de guardar los vehículos robados. Añadió que, al parecer, estos sujetos eran contratados por grupos criminales más grandes para cometer robos de vehículos, sicariato, entre otros.