En la cuadra 8 de la avenida Universitaria en el distrito de San Martín de Porres se reportó un gran incendio en la zona donde se realizan los trabajos para la ampliación del Metropolitano.

El lugar donde se ven las llamas es el que se guardan los materiales como containers, bolsas de cemento, equipos, entre otros. Por el momento se desconoce las causas que originaron el incendio.

Los bomberos llegaron al lugar y les tomó varias horas controlar las llamas. Como se observa, gran parte de la estructura fue dañada por este incidente, afortunadamente, no se han reportado heridos.

INVESTIGAN POSIBLE ATENTADO EXTORSIVO

La Policía Nacional llegó también a la zona del siniestro para investigar el motivo, aunque aún no hay un pronunciamiento oficial, se presume que este ataque podría estar relacionado a algún tipo de extorsión.