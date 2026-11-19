Las altas temperaturas registradas en los últimos días en Lima, que alcanzaron los 33 y 34 grados Celsius, han encendido las alertas por el riesgo de deshidratación y golpes de calor, especialmente entre los niños y adultos mayores.

A raíz de esto, especialistas de salud brindaron una serie de recomendaciones en una campaña de prevención en Jesús María para proteger a la población y evitar complicaciones durante las jornadas de intenso calor.

Asimismo, un nutricionista del Hospital Sabogal y una enfermera emergencista explicaron cuáles son las medidas necesarias para mantener una adecuada hidratación, identificar los primeros síntomas de un golpe de calor y actuar oportunamente frente a una emergencia.

¿QUÉ BEBIDAS Y ALIMENTOS AYUDAN A PREVENIR LA DESHIDRATACIÓN?

Edison Sánchez, nutricionista del Hospital Sabogal, explicó que una persona adulta debe consumir entre seis y ocho vasos de agua diariamente. Sin embargo, esta cantidad puede aumentar dependiendo de las actividades que realice, especialmente en quienes trabajan bajo el sol o practican ejercicio físico intenso.

Además, señaló que existen alternativas saludables para quienes no acostumbran beber agua, como la chicha morada, limonada, maracuyá y emoliente. También aconsejó consumir frutas de temporada como sandía, melón y piña, debido a que contienen aproximadamente un 90 % de agua.

¿CÓMO RECONOCER UNA OLA DE CALOR?

Por otro lado, Cecilia Carranza, enfermera emergencista del Servicio de Transporte Asistido de Emergencias de Salud, brindó recomendaciones como utilizar sombreros de ala ancha, lentes de sol con protección UV 400, sombrillas y bloqueadores solares con un factor de protección mayor de 50, cuya aplicación debe renovarse cada dos horas.