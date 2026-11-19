Senamhi advierte que dentro de los autobuses se podría sentir una sensación térmica con 4 grados más alta de lo que se registra en el exterior.

La temperatura en Lima va a variar, así lo estiman meteorólogos y el Senamhi, quienes señalan que los próximos días la capital podría llegar y superar los 30 grados. Esto genera gran preocupación porque medios de transporte como el Metropolitano, carecen de sistemas que permitan un viaje aireado dentro de los buses y el riesgo de asfixias por el incremento de calor y la gran cantidad de personas que usan este sistema de transporte.

4 GRADOS MÁS DE SENSACIÓN TÉRMICA

El meteorólogo del Senamhi, ingeniero Nelson Quispe, advierte que dentro de los autobuses se podría sentir una sensación térmica con 4 grados más alta de lo que se registra en el exterior: “Si hay 36 grados y aumentamos 3 grados más de sensación de calor, estamos hablando de 39 grados de temperatura de sensación de calor”, manifestó en Agencia Andina e indicó que es importante evitar el tumulto de personas, los lugares cerrados y mantenerse hidratados para evitar los golpes de calor.

AÚN NO SE IMPLEMENTAN SISTEMAS DE VENTILACIÓN

Esto afecta a muchos ciudadanos que usan diariamente este medio de transporte y que, en algunos casos, deben realizar largos desplazamiento. El jefe de la ATU, David Hernández, indicó en octubre que se estaba planeando retirar algunas ventanas dentro de los buses para mantener más aireado el interior, pero aún no se ha especificado cómo se realizará esta iniciativa.

“Estamos hablando la gestión de las ventanas. Ventilación y ventiladores que se ponen en los vehículos, retiro de ventanas de los vehículos, búsqueda de colaboración con los usuarios para que no lleven tanto abrigo”, manifestó.

Cabe destacar que los buses del Metropolitano llevan unos 16 años sin una renovación general de su flota de buses, situación que produce que las unidades actuales presenten fallas constantemente.