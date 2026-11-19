Un violento asalto quedó registrado por cámaras de seguridad en el distrito de San Juan de Miraflores, donde una mujer fue atropellada por una mototaxi cuando intentaba recuperar su celular, que acababa de ser robado.

El ataque registrado por las cámaras de seguridad ocurrió en la cuadra 8 de la avenida Los Héroes, cerca de la estación del tren, y también puso en peligro a su menor hijo, quien presenció lo sucedido.

Tras el atropello, el menor que acompañaba a la mujer también corrió para intentar auxiliarla, mientras que los delincuentes se dieron a la fuga, el hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona debido a la violencia empleada por los asaltantes.

CÁMARAS REGISTRAN OTRO ROBO DE CELULARES

Otra cámara de seguridad, ubicada en una calle paralela a la avenida Los Héroes, captó un asalto cometido bajo una modalidad similar. En las imágenes se observa cómo un delincuente aprovecha el descuido de un transeúnte para arrebatarle su celular y escapar rápidamente en una mototaxi.

Según las imágenes difundidas, los sujetos actuarían coordinadamente: mientras uno se encarga de quitarles los teléfonos a sus víctimas, otro permanece al volante del vehículo menor para facilitar la huida.

VECINOS PREOCUPADOS POR LA INSEGURIDAD

Por otro lado, esta situación ha causado mucha preocupación entre los vecinos de la zona quienes han presenciado la utilización de motocicletas y mototaxis para cometer los delitos y escapar dificulta la reacción de las víctimas y aumenta el peligro durante los asaltos.