La joven abordó un vehículo en Villa El Salvador, pero el conductor habría cambiado de ruta para cometer el delito. Durante el operativo se encontraron 14 casquillos de bala.

En un exitoso operativo realizado en el kilómetro 30 de la Panamericana Sur, en Lurín, la Policía Nacional capturó a dos sujetos que aparentemente habrían secuestrado a una joven universitaria bajo la modalidad del falso colectivo, a quien le habían arrebatado todas sus pertenencias.

Los presuntos delincuentes pertenecerían a la banda criminal “Los Ecos del Sur” y, durante el operativo, habrían disparado contra los agentes policiales para evitar ser capturados.

PRIMERAS INVESTIGACIONES

Según las primeras investigaciones policiales, la víctima habría tomado el servicio en el distrito de Villa El Salvador; sin embargo, durante el trayecto, el conductor se habría desviado de la ruta establecida.

Asimismo, los delincuentes no se habrían percatado de que en la nueva ruta que habían tomado se encontraban agentes policiales. Al advertir su presencia, dispararon contra la autoridad para evitar ser detenidos.

DELINCUENTE HOSPITALIZADO

Por otro lado, en el lugar se encontraron hasta 14 casquillos de bala. Asimismo, la autoridad respondió de la misma forma, por lo que uno de estos sujetos resultó herido y posteriormente fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.