La Policía Nacional y la Fiscalía han ingresado a la sede central de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en un operativo de recojo de información por el caso “Los herméticos del caudal”. Hace instantes ingresaron los fiscales a la SBS y de igual manera las autoridades realizan una intervención en la Sucamec.

En febrero de este año se reveló que un testigo protegido brindó información a la fiscalía respecto a reuniones irregulares para discutir sobre la concentración de empresas distribuidoras de caudales, es decir, Hermes y Prosegur.

INTERVENCIÓN EN SUCAMEC

Este operativo se realiza también de manera simultánea en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil

(Sucamec). En Magdalena, donde se encuentra la sede central de esta institución, llegaron los agentes policiales y la Fiscalía para intervenir sus oficinas como parte del megaoperativo, además, se estarían allanando 18 inmuebles y ocho personas están siendo investigadas.

CONCERTACIÓN DE EMPRESAS

Esta medida se da por una presunta concertación entre empresas de transportes caudales. El último domingo, Panorama reveló detalles de lo que significó esta declaración que incluía a dos funcionarios de la SBS vinculados a empresas que mantienen una concertación en la distribución de caudales del país, afectando a las personas de los lugares más alejados.

El testigo protegido, que se trataría de un alto funcionario, señaló que SBS y Sucamec estarían involucrados para influir en dictámenes reguladores, perjudicar a empresas competidoras y frenar iniciativas legislativas como el proyecto ley 9476.



