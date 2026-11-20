En los últimos días, Lima ha registrado temperaturas elevados que no solo ha afectado a los ciudadanos, sino que también a las mascotas, quienes deben convivir día a día con episodios calurosos, los cuales podrían ser perjudiciales para su salud si no son tratados a tiempo.

Ante esta situación, el veterinario Rodrigo Rondón reveló que, aunque los perros no sudan, el clima elevado es perjudicial. Sin embargo, ellos mismos buscan sus propias maneras de encontrar una posición en las que puedan controlar los momentos sofocantes.

“Los perros son deficitarios para perder el calor, por lo que sufrirán con las altas temperaturas. Hay que tener cuidado con eso. (…) Los perros se ayudan mucho jadeando, también tirándose patas arriba en los pisos de las casas porque están frías”, manifestó.

CONSEJOS PARA SACAR A PASEAR A LAS MASCOTAS

Aunque es complicado sacar a pasear a las mascotas todos los días por las altas temperaturas, el veterinario Rodrigo Rondón compartió una serie de consejos para que los engreídos de las familias puedan a salir a los exteriores sin ningún tipo de inconveniente.

“Al mediodía hay que salir a la calle y poner nuestra mano en el piso por cinco segundos. Si no nos quemamos la mano, ya podemos salir con nuestra mascota sin ningún problema. (…) No hay que sacarlos entre las 11:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. Si sacamos a las mascotas en horarios de altas temperaturas, se quemarán las almohadillas plantares. Hay que tener mucho cuidado con eso porque se generaría ampollas”, comentó.

Finalmente, el especialista recordó que, cada vez que los saquen a pasear a las mascotas, llevar una botella de agua para mantenerlos hidratados durante el trayecto que deseen realizar, así como también estar alerta ante cualquier anomalía en el cuerpo de sus perros.