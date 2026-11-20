Las compras para la alimentación diaria representan un gasto cada vez mayor para las familias que acuden al Mercado Lobatón, ubicado en Lince. Diversos comerciantes reportaron incrementos en los precios de frutas y verduras, una situación que viene afectando tanto a los vendedores minoristas como a las amas de casa.

Entre los alimentos que registraron mayores variaciones figuran la papa amarilla, la cebolla, el choclo, el tomate y los arándanos. Asimismo, los vendedores señalaron que las condiciones climáticas, la falta de lluvias en algunas zonas agrícolas y los problemas relacionados con el abastecimiento estarían influyendo en el encarecimiento de la mercadería.

ALZA DE PRECIOS EN VERDURAS

Uno de los incrementos más notorios se registra en la papa amarilla, cuyo precio habría aumentado entre 30 % y 40 % durante las últimas semanas, de acuerdo con uno de los comerciantes entrevistados. Otros tipos de papa también presentan variaciones: la rosada pasó de S/3 a S/4.50 el kilo, la negra de S/3 a S/4 y la yungay de S/2.50 a S/3. En tanto, la papa María pasó de S/5.50 a S/8 el kilo.

Las frutas y otros productos tampoco son ajenos a esta situación. Los arándanos pasaron de S/18 a S/26 el kilo, mientras que la maracuyá y el maíz morado alcanzaron los S/9 por kilogramo, luego de comercializar anteriormente a S/5 y S/6, respectivamente. Asimismo, la cebolla registra precios de hasta S/6 el kilo, frente a los S/3.50 que costaba anteriormente, mientras que la zanahoria pasó de S/4 a S/6.

PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO

Por otro lado, los vendedores señalaron que las variaciones en los precios estarían relacionadas con las condiciones climáticas que afectan las zonas productoras, a lo que se suma los gastos de transporte, que también repercuten en el precio final.