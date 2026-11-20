Un hecho lamentable enluta a una promoción que quería festejar el fin de su etapa escolar con un viaje pactado a Tarapoto. Se trata de la promoción del quinto de secundaria del Colegio de Aplicación San Marcos en Lince, donde un adolescente de 17 años falleció.

DENUNCIAN PRESUNTA NEGLIGENCIA

Este evento ocurre en la Laguna Azul, en San Martín, a unos 53 kilómetros al sureste de Tarapoto. El padre de familia del menor explicó que cruzaron el río y llegaron a la Laguna Azul alrededor de las 10 de la mañana. Comentó que ingresaron a bañarse sin personal de supervisión que pudiera darle los primeros auxilios.

Para el padre de familia, en este caso hay muchas irregularidades como la falta de personal capacitado y de señalización pertinente. Comentó que la agencia que se encargó del viaje es recomendada por el colegio y que incluso les dio la referencia a los padres, pero una vez que sucede este hecho, la institución educativa ha intentado “lavarse las manos”.

Además, dos tutoras del plantel también viajaron con los alumnos, así como una madre de familia que lo hizo de manera voluntaria. Cuando los estudiantes llegaron a la Laguna, algunos decidieron entrar a nadar, pero no había señalización que indique la profundidad.

El progenitor reveló que su menor hijo ingresó a dicha laguna sin saber nadar, pero no había personal capacitado para realizar maniobras de emergencia ni señalización adecuada, pese a que el grupo estudiantil llegaba ese día y que le dijeron que había guías en el lugar.

COMUNICADO DEL COLEGIO Y POSTURA DE LA DEFENSA LEGAL

En tanto, el colegio compartió un comunicado sobre el caso e indicó que la coordinación para dicho viaje la hicieron los propios padres de familia.

José Antonio Haro, el abogado de la familia, indicó que el 11 de noviembre la fiscalía inició la investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo, sin embargo, consideran que la UGEL debería incluir la responsabilidad del colegio, debido a que durante el viaje dos tutoras fueron incluidas.