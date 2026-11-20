Durante el velorio de su abuela, una joven de 29 años fue asesinada por un sujeto armado que disparó cinco veces contra ella. El hecho ocurrió en el distrito de San Martín de Porres, en le jirón Huaraz.

Cuando una amiga llega a ofrecer el pésame a la abuela durante el velorio, le llega una llamada al celular y la víctima escucha la conversación donde la pareja le grita y le pide explicaciones, es en ese momento que la joven de 29 años le exige a la pareja de su amiga que no la moleste y le corta la comunicación.

Minutos después llegan mensajes amenazantes dirigidos a la víctima desde el celular de la amiga, también se escucharon un par de llamadas que no fueron contestadas. Una hora después, aparece la pareja de la amiga en una moto lineal y dispara a quemarropa contra la joven de 29 años, que falleció en el momento.

SIN SERENAZGO NI PATRULLAJE POLICIAL

Según los vecinos, la zona es muy peligrosa y los robos son continuos, además no hay presencia de serenazgo ni de la policía. En tanto, la familia pide a la prensa no involucrarse en este caso, ya que este sujeto sigue libre y continúa con sus amenazas.