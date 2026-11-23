La víctima de unos 26 años fue perseguida por varias cuadras. La banda denominada "La Federación" estaría detrás del ataque.

Un joven mototaxista de aproximadamente 26 años fue asesinado a balazos en la cuadra 8 del jirón Enrique Meiggs, en el Cercado de Lima, en un ataque que estaría vinculado al presunto cobro de cupos.

Según vecinos y testigos, los atacantes persiguieron al conductor durante varias cuadras a pesar de sus intentos por escapar, hasta alcanzarlo y realizaron entre cuatro y cinco disparos directamente contra él.

La víctima se desplazaba en su mototaxi informal acompañado de un pasajero quien resultó ileso. Asimismo, la unidad menor terminó con el parabrisas destruido producto de los impactos de bala recibidos.

Hipótesis de extorsión y diligencias policiales

La primera hipótesis policial relaciona el crimen con el cobro de cupos, ya que el mototaxi no pertenecía a una empresa formal sino a un grupo de mototaxistas informales, y se investiga la presunta participación de la banda delincuencial denominada "La Federación", señalada por exigir alrededor de S/ 5 diarios.

Los agentes policiales acordonaron el lugar, recolectaron casquillos de bala, tomaron declaraciones a familiares y buscan imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de este crimen.