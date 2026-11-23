Gran cantidad de montículos de bolsas y sacos con basura descompuesta se encuentran acumuladas en la la avenida Guardia Peruana, cerca del cruce con la avenida Los Faisanes y frente al mercado Santa Rosa, así como en la avenida del Sol, en el distrito de Chorrillos.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó al lugar y corroboró que también se observa maleza y desmonte, debido a que los camiones recolectores no han pasado desde hace tres a seis días e incluso más de una semana.

La descomposición de los desechos se acelera por las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño, lo que genera olores fuertes en las vías, viviendas cercanas, paraderos donde esperan pasajeros y zonas próximas a locales comerciales y al colegio parroquial Niño Jesús de Praga.

Reducción de ventas y malestar en comerciantes

Vendedoras de desayuno y frutas de la zona señalaron que la presencia de los residuos y el olor intenso, más fuerte conforme sale el sol las obligan a recortar su jornada laboral, retirándose entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. y reduciendo sus ventas a aproximadamente la mitad de lo habitual.

Una comerciante indicó que el olor le provoca dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas o vómitos, por lo que utiliza mascarilla y lejía para sobrellevar la situación, mientras los vecinos reclaman la falta de pronunciamiento y atención de las autoridades municipales.