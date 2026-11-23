Cámaras de seguridad registraron el momento en que un camión fuera de control terminó chocando en una vivienda. El hecho ocurrió en el distrito de Ventanilla, en Pachacútec, en el asentamiento humano Balnearios.

En las imágenes se observa al vehículo sorteando una camioneta azul, un mototaxi y una camioneta blanca, mientras avanzaba a toda velocidad hasta que impactó con la fachada de una vivienda.

CONDUCTOR SE SALVÓ DEL FUERTE CHOQUE

Según los vecinos, el conductor pedía desde antes a los conductores de vehículos y transeúntes que se apartaran porque algo estaba fallando. El conductor resultó herido y la unidad que llevaba carga terminó destrozada por el fuerte impacto.

Afortunadamente, el chofer iba solo cuando ocurrió el accidente. Se tuvo conocimiento que el herido fue trasladado hasta un centro de salud cercano. En tanto, las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el hecho ya están en manos de la policía, con lo que se espera descubrir si el choque fue por una falla mecánica o negligencia del conductor.