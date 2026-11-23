Jolín Bazán Valderrama , alias "Jolín" permanece recluido por tercera noche en la carceleta de la Dirinci, lugar donde el detenido mencionó que alias "Jorobado Deyvis" podría quedar al frente de unos 50 integrantes de la banda criminal "La Nueva Jauría", vinculados a delitos de extorsión, sicariato y secuestro.

De acuerdo con lo descrito por el intervenido en una entrevista con el general Ricardo Espinoza, quien emitió la orden más reciente para su captura internacional, ese grupo cercano habría recaudado entre S/ 100 mil y S/ 150 mil cada mes o mes y medio, montos que se repartían en porcentajes entre los cerca de 50 sujetos.

Extradición, expansión y traslado al INPE

Alias "Jorobado Deyvis", ciudadano peruano capturado en noviembre del año pasado en Recoleta, Argentina, contó con una resolución suprema que aprobó su extradición en enero de este año, aunque no se ha verificado si dicha extradición se concretó por completo y se entiende que continuaría cumpliendo detención preliminar en territorio argentino.

"La Nueva Jauría" unificó de manera estratégica a pequeños grupos separados con fines económicos ilícitos en ciudades como Trujillo, Chiclayo y Chimbote, con presunta presencia en zonas de Lima e intento de expansión hacia Ecuador.

Cabe resaltar, que alias "Jolín" se encuentra a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) defina el traslado y confirme el penal donde será recluido, una de las opciones es la Base Naval del Callao.