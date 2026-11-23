El viernes 20 de noviembre se registró un sismo de magnitud 6,7 en Junín que causó daños en diversas edificaciones de la región. El movimiento telúrico se sintió tanto en la ciudad ubicada en el centro del Perú como en Lima.

Ante esta situación, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, recordó que han pasado más de 250 años desde el último sismo de magnitud superior a 8,5 en Lima. Por ello, hizo un llamado a la población a mantenerse alerta.

“Un sismo de magnitud 7,7 (en Lima) ocurrió en 1974, pero un sismo de magnitud por encima de 8,5 no ocurre desde 1746 (…) Ya son más de 270 años en los que no ocurre un sismo de gran magnitud en Lima”, comentó el especialista.

¿LIMA ESTÁ PREPARADA PARA UN TERREMOTO?

Al ser consultado sobre los efectos de un posible terremoto en Lima, el presidente del IGP indicó que las condiciones de las edificaciones en la capital podrían agravar los daños, por lo que, hizo un llamado a los ciudadanos a realizar inspecciones en sus predios.

“Tenemos que mirar las estructuras. Todos sabemos cómo es Lima y sabemos lo que puede suceder. No necesitamos ser especialistas. Siempre he recomendado revisar cómo se han realizado las construcciones de las casas. He pedido hacer simulacros en familia. Para eso están el sábado y el domingo. Eso marcará la diferencia”, manifestó.

Finalmente, Hernando Tavera instó a la población a descargar el mapa sísmico del Perú para conocer la actividad sísmica en todo el territorio nacional. “El próximo sismo ocurrirá en cualquier parte del país y no sabemos cuándo”, afirmó.