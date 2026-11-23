Un barbero fue asesinado a balazos mientras atendía en una local ubicado en la cuadra 3 de la avenida Materiales, en Carmen de la Legua, en el Callao. Los atacantes habrían utilizado un arma con silenciador.

La víctima identificada como Michael Roldán Tejada, conocido en la zona y residente a pocas cuadras del lugar, trabajaba en el local "Aren's The Reals Barbers" cuando fue atacado por sujetos desconocidos.

De acuerdo con las primeras informaciones y el reporte policial, dos sujetos llegaron en una motocicleta lineal, ingresaron al establecimiento y le dispararon dos veces en la cabeza. Agentes de la comisaría de Carmen de la Legua y serenazgo acudieron al sitio a la espera del levantamiento del cadáver para su traslado a la morgue.

Preocupación de vecinos por ataques

Vecinos señalaron que la víctima era conocida en el barrio donde antes se le veía trabajar en la esquina y expresaron su preocupación ante los ataques violentos en el sector, recordando que hace unos 15 días otro hombre fue asesinado al lado de la barbería y que hace dos meses mataron a una joven al salir de una fiesta cerca de la riel del tren.

Los residentes advirtieron que la inseguridad ha alterado sus actividades diarias, en el tránsito por la zona y el bulevar, por lo que pidieron mayor presencia policial. En tanto, las autoridades mantienen en reserva el móvil del crimen y continúan las diligencias.