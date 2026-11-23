Hasta hoy, lunes 23 de noviembre, puede pagar sus multas de tránsito con un descuento excepcional del 90 %, para ello solo necesita acudir a la sede central de la Sutran en Jesús María o en Sutran Digital.

ATENCIÓN DE MANERA EXCEPCIONAL EN SEDE CENTRAL

De acuerdo al vocero de dicha entidad, “el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para fomentar el pago de multas impagas, multas en ejecución coactiva, multas impugnadas y multas pendientes, dio el decreto supremo que establece el descuento del 90 % por 90 días en materia de tránsito; y en materia de transporte de 180 días, que vence el 21 de febrero del 2027”, explicó y añadió que esto significa que solo se va a pagar el 10 % de la multa.

Debido a que este es el último día de pago para multas de tránsito, se realiza una atención, de manera excepcional, que va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en la sede central de Sutran en Jesús María.

¿QUÉ TIPOS DE MULTAS NO ACCEDEN A ESTE BENEFICIO?

El vocero indicó que, en materia de tránsito, todas las multas están consideradas para este beneficio, a excepción de las multas M1, M2, M3, M4, relacionada a conducir con efectos del alcohol o con estupefacientes; las multas M20C, asociada al exceso de velocidad superando los 30 kilómetros por hora (adicionales a la velocidad permitida); M27, M28, por conducir sin SOAT o revisión técnica; las multas de la M37, M38, M39, referidas a conducir ocasionando accidentes con consecuencias personales.

Respecto a las multas por exceso de velocidad, considerando los límites máximos permitidos, el descuento se aplica para las multas M20a y M20b, las que llegan a S/990 y S/1320, con el descuento las personas pagarían hasta el día de hoy: S/99 y S/132, respectivamente. Cabe destacar que estas multas son las que más se han reportado.

YA SON MÁS DE 63 MIL BENEFICIARIOS

Según el vocero de la Sutran, van más de 63 mil solicitudes de acogimiento, es decir, de personas que se han beneficiado de este descuento. Explicó que los interesados pueden acercarse a la sede central de Sutran o al portal digital. En este último se puede revisar qué multas de tránsito tiene el usuario pendiente, solo necesita su número de placa, número de acta, DNI, RUC o carné de extranjería para ver qué multas califican y pagar en línea.