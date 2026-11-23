Un hombre fue detenido por agentes de serenazgo municipal luego de robar el teléfono celular a una clienta dentro de una farmacia. El hecho ocurrió en la avenida Riva Agüero, en el distrito de El Agustino.

Cámaras de seguridad dan cuenta el preciso momento en que el sujeto ingresó al establecimiento, se quedó parado detrás de la mujer y aprovechó un descuido de ella para sustraer el dispositivo y huir corriendo.

Tras emitirse la alerta sobre el robo perpetrado por el sujeto, fue ubicado por los serenos, quienes recuperaron el equipo de la agraviada y trasladaron al intervenido hasta la comisaría de San Cayetano.

Aumento de robos al paso y preocupación de vecinos

Vecinos y comerciantes advirtieron que los robos al paso se han incrementado en este sector de El Agustino, donde los delincuentes actúan tanto dentro de locales comerciales como en la vía pública, lo que obliga a los peatones a evitar el uso de teléfonos móviles en la calle.

Asimismo, los conductores señalaron que los asaltos también se registran cuando los vehículos quedan detenidos en el tráfico o durante las horas punta, por lo que optan por circular con las lunas cerradas, una medida que los residentes consideran insuficiente ante la necesidad de mayor presencia policial.