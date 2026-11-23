Un video ha llamado la atención por la manera cómo se expresa un presunto agente policial, que amenaza a un motociclista: “Yo soy policía. Yo te puedo ‘sembrar’ (…) así que avanza nomás”, se le escucha decir.

El vehículo del sujeto que asegura ser policía le pertenecería al estudio jurídico del abogado José Ocampo Zumaeta, quien conversó con Buenos Días Perú sobre la situación y relación con esta persona.

“RECHAZAMOS ESTE TIPO DE AMENAZAS”

Al respecto, el abogado José Ocampo Zumaeta, comentó que la persona que conduce fue un asociado del estudio hace más de un año y ya no trabaja con ellos. Lo identificó como Julio Giovanni La Rosa Ruiz.

Comentó que el vehículo está pasando por un proceso de negociación y plazos para hacer una transferencia, sin embargo, el abogado Ocampo Zumaeta aseveró que no avala lo dicho por su ex asociado: “Nosotros rechazamos este tipo de amenazas y de suplantación de identidad”. Añadió que la situación y lo que esta persona dijo responden a un carácter plenamente “personal”.

ANTECEDENTES

Otra situación que sorprendió al abogado es que Julio Giovanni La Rosa Ruiz tiene antecedentes por el delito de choque y posterior fuga. El abogado Ocampo señaló que desconocía de este antecedente.