Puertas metálicas disparadas, ventanas quebradas, vidrios regados por la calle; así quedó la calle Las Lilas en el distrito de El Agustino, donde la explosión de un balón de helio provocó severos daños en los alrededores.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó a la zona de la explosión que está totalmente cercada por las autoridades, y observó que hay varios balones de helio tirados en la calle, muebles y vidrios rotos por doquier. Son siete viviendas afectadas por este siniestro.

TRES PERSONAS HERIDAS

Según información preliminar, tres personas quedaron heridas, se trata de dos adultos y un niño que fueron llevados al hospital Hipólito Unanue, pero ya fueron dados de alta, aunque quedaron con lesiones leves.

RESPONSABILIZAN A DUEÑO DE LOCAL DE RECARGA DE BALONES DE HELIO

Según vecinos, en el local donde ocurrió la explosión el dueño se encargaba de recargar balones de helio desde hace varios años, lo cual causaba preocupación porque ya se han reportado pequeñas explosiones.

El propietario del local se encuentra en la comisaría de Santoyo, en tanto, los vecinos han acudido a dicha dependencia para dar sus descargos y denuncias correspondientes, además, aseguraron que esta persona carecía de licencia para realizar esta actividad.