Dos hombres de nacionalidad venezolana, de 29 y 36 años, fueron asesinados y una mujer de 36 años sufrió heridas luego de que sujetos armados irrumpieran a balazos en una barbería ubicada en la cuadra 3 de la calle Santa Verónica, en el distrito de San Martín de Porres.

Según testigos, los atacantes llegaron a bordo de dos motocicletas y dispararon contra las personas y clientes que se encontraban dentro del local, mientras la mujer herida fue atendida por paramédicos.

Durante las diligencias en la zona, los agentes de la Policía Nacional advirtieron la presencia de un artefacto explosivo a una cuadra del ataque armado, por lo que se desplegó un amplio cerco policial.

Diligencias e hipotésis

Agentes de la comisaría Pro se encuentran en el lugar levantando casquillos de bala, recogiendo el artefacto explosivo y ubicando cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el ataque desde distintos ángulos.

Cabe resaltar, que el móvil aún no ha sido esclarecido y no se descarta ninguna línea de investigación, el ajuste de cuentas figura entre las principales hipótesis y se indaga si los mismos autores del tiroteo dejaron el explosivo en el sector.