Los oleajes anómalos que afectan a balnearios del norte del Perú, como los de Tumbes, también han provocado daños en varias playas de Lima, especialmente en la Costa Verde, donde se han reportado afectaciones en pistas y veredas.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó a la playa Waikiki y constató las dificultades que enfrentan los deportistas y los peatones que usan la vereda para ejercitarse o ir a sus centros de trabajo. Tras el colapso, se cerró un carril de la vía vehicular, lo que generó congestión en la zona.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LA VÍA?

Según la Gerencia de Desarrollo Urbano de Miraflores, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), adscrita a la Municipalidad de Lima, es responsable de la vía y debe encargarse de la limpieza de pistas y veredas, así como de reparar la infraestructura dañada.

La Municipalidad de Miraflores señaló que hace más de cinco años se presentó un proyecto para prevenir este tipo de daños. “Desde el 2017 tenemos un plan de espigones que sería una solución definitiva (…) Se pretende aprobar el plan a fin de año”.

Los incidentes en la playa Waikiki comenzaron la noche del lunes 23 de noviembre, cuando ciudadanos registraron el retroceso del mar y la caída de postes.