Dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta realizaron al menos cuatro disparos contra la fachada del hostal Las Brisas. El hecho ocurrió en la cuadra 14 de la avenida La Paz, en el distrito chalaco de La Perla.

Peritos de criminalística acudieron al establecimiento para recoger los casquillos de bala y revisar el impacto registrado en la puerta de madera del local, mientras un patrullero de la comisaría de La Perla acudió a la zona resguardando el negocio.

Hipótesis de extorsión y búsqueda de videos

La primera hipótesis policial apunta a una extorsión, ya que el propietario del hostal habría recibido amenazas de una banda de extorsionadores desde hace semanas. Otros comercios de la cuadra 14 de la avenida La Paz también reportan ser víctimas de extorsiones.

Cabe resaltar, que agentes de la Policía Nacional continúan en el sector recabando registros de cámaras de seguridad con el fin de identificar a los dos responsables del ataque armado contra el establecimiento.