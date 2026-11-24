Algunos alimentos en los principales mercados de Lima se han disparado, como es el caso del mercado Caquetá, donde los productos como la zanahoria, el choclo o la papa se han incrementado en precios.

FAMILIAS COMPRAN MENOS ANTE EL ALZA

El incremento de precios ha modificado las compras de los clientes, pues algunos manifiestan que deben gastar más para las compras en el mercado: “antes usaba 100 soles para la compra de alimentos, pero ahora tengo que gastar 200”, señaló un ciudadano.

Mientras, otros clientes han decidido comprar menos de lo que solían para sus gastos diarios, esta situación no solo afecta a las familias, sino a los comerciantes que viven de la venta de productos: “los clientes ahora piden la mitad de lo que solían llevar”, manifestó un vendedor. “Todas las cosas han subido y a la gente no le alcanza para comprar. Esto nos afecta a todos”, señaló una comerciante.

ASÍ VAN LOS PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS

Luego de un breve recorrido por el centro de abastos, un equipo de Buenos Días Perú observó que algunos alimentos han subido más de la mitad, es el caso de la zanahoria que ahora se vende a S/6 el kilo, cuando antes costaba S/4 por dicha cantidad. La "mano" de choclo se vende a S/15, cuando antes estaba S/8, mientras la papa blanca se ofrece a S/3.30. Además, una comerciante dijo que los productores han informado que algunos productos van a escasear.

Por otro lado, algunos vendedores comentaron que algunos precios están igual o han bajado, como el caso de la vainita, que bajó a S/5, cuando se vendía a 6 o 7 soles; o el limón que se está vendiendo a su mismo precio. Sin embargo, productos como el pimentón o el rocoto están muy elevados debido a que no se estaría sembrando estos productos.