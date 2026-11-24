Un ciudadano chino identificado como Liang ZhangCheng de 39 años fue atropellado el día sábado 21 de noviembre cuando intentaba cruzar la avenida. La conductora fue identificada como Diana Giovanna Taco Calisaya, fue liberada 12 horas después de ser detenida.

Aunque la víctima estaba viva luego del accidente, lamentablemente falleció el último lunes 23 de noviembre tras permanecer en estado crítico. Los médicos le diagnosticaron muerte cerebral.

La esposa de la víctima explicó que él salía para cruzar el semáforo a comprar y la conductora, que manejaba un bus de transporte público, se pasó la luz roja del semáforo e impactó contra el ciudadano chino que cruzaba la vía peatonal donde el semáforo estaba en verde.

FAMILIA REPORTA IRREGULARIDADES EN EL CASO

La sobrina de Liang ZhangCheng explicó que ninguna autoridad los llamó para informar del accidente, sino que fueron los vecinos quienes las alertaron. Además, comentó que se sorprendieron cuando les informaron que la conductora había sido liberada en menos de 12 horas: “según la ley peruana, [la conductora] debería estar detenida al menos 48 horas, pero fue liberada el mismo día”, comentó la joven.

Otra situación que llama la atención es que la conductora dejó dos direcciones de domicilio que serían falsas. La joven familiar de la víctima explicó que la mujer dejó una primera dirección donde ya no reside actualmente, y la segunda, se trataría de un mercado.

Además, la familia manifestó que no les avisaron que liberaron a la sospechosa, sino que se enteraron luego que un conocido acudió a la policía a indagar sobre el avance de las investigaciones y allí le dijeron que había sido liberada. Por otro lado, aún no les entregan el cuerpo, ya que al tratarse de una muerte violenta deben realizarle una necropsia por ley.