Alrededor de 30 mascotas sufrirían maltrato animal, según denuncia un grupo de vecinos en Francisco Lazo en Lince, quienes hicieron un plantón contra el poco cuidado e indefensión en que se encuentran estos canes dentro de una vivienda.

VIVIENDA INSALUBRE

Una vecina explicó que se observan moscas, cortinas plagadas de insectos y se emanan fuertes olores de una vivienda donde tendrían a los perros. Los vecinos han intentado contactarse con los dueños, pero no responden a sus llamados a la puerta.

En tanto, otra vecina explicó que, debido a la extrema insalubridad de esta vivienda, los residentes que viven cerca estarían presentando problemas de salud por el incremento de moscas: “Sí, estamos preocupados porque la mayoría de familias que vivimos acá estamos presentando síntomas: unos tienen estómagos flojos, urticaria; incluso un perrito fue llevado a emergencia debido a las moscas”, comentó la vecina.

PIDEN APOYO A LAS AUTORIDADES PARA ATENDER ESTE CASO

Una madre de familia señaló que, al informar del hecho a la comisaría, un policía les respondió que “no hay protección para los animales en Lince”. Luego relató que los derivaron a la Municipalidad de Lince donde les dijeron que sanidad llegaría para revisar este caso, pero aún no lo hacen.

Según comentó otra vecina, acudieron como seis policías pero les dijeron que debían esperar a fiscalía para que vea el caso. Luego, cuando solicitaron apoyo al serenazgo, el personal llamó a fiscalización y lograron ingresar a la vivienda como a las 3 de la mañana. Sin embargo, no pudieron acceder a todos los espacios porque no había un policía presente y la dueña no lo permitía.

Cabe destacar que el grupo de vecinas señaló que la dueña, Gianina Rebaza Domínguez, tuvo una actitud violenta con ellas y entorpecía la labor de los fiscalizadores para que hagan la constatación.