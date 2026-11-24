Las ollas comunes también sufren el alza de precios de los alimentos. En el distrito de Villa María del Triunfo, en la zona de Virgen de Lourdes, las madres de la olla común “Waurmi Kaipaysapa” aseguran que deben gastar el doble para adquirir insumos, incluso comentaron que ahora deben gastar 250 soles para comprar un saco de papas que antes costaba 80.

La presidenta de la olla común manifestó que antes la cebolla se podía adquirir a S/1.50 y ahora está S/3.50; la papa a S/1.80 y ahora está a 3 soles. También explicó que, para repartir un plato, como el ají de pollo, antes colocaba dos papas, pero ahora solo pone una con crema y la mitad de un huevo sancochado: “sí o sí la gente debe nutrirse. Aquí hay niños, personas con discapacidad”, comentó.

Añadió que hay unas 30 socias en la olla común y se reparten 99 raciones de menú, pero en ocasiones deben extender el alimento: “A veces piden otras personas más y no se les puede negar. Hay viejitos que piden y se les da”, comentó la presidenta de la olla: “los vecinos compran seis menús y no les podemos subir el precio. La olla común es para ayudar”, comentó.

Sin embargo, la situación ha hecho que las madres y los vecinos salgan a pedir a las autoridades apoyo con el abastecimiento de alimentos ante el incremento de precios.

PIDEN AYUDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN

Por otro lado, esta olla común se encuentra en una zona de peligro, ya que con las lluvias las pircas se remueven por el empozamiento del agua y se desprenden. Ante esa situación, los vecinos piden apoyo con un muro de contención que los proteja de las lluvias.