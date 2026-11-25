Un joven fue asesinado a balazos durante la madrugada en el pasaje Ecuador, en el Callao, luego de que dos sujetos que se desplazaban a pie lo interceptaran mientras caminaba por el lugar y acabaran con su vida.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, los dos atacantes efectuaron al menos cinco disparos antes de huir, sin que se descarte que hayan abordado un vehículo para escapar con rumbo desconocido.

Tras el feroz ataque, los residentes acudieron de inmediato a auxiliar a la víctima y la trasladaron de emergencia hacia el hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos no lograron salvarle la vida.

Diligencias y posible hipótesis

Peritos de criminalística permanecieron en el pasaje Ecuador recogiendo casquillos de bala y conversando con las personas de los alrededores para recabar indicios que permitan corroborar los hechos.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis aunque el ajuste de cuentas figura entre las posibilidades mencionadas. La Policía se encuentra en la búsqueda de cámaras de seguridad para identificar a los responsables del crimen.