En la calle León Velarde, en el distrito de San Martín de Porres, dos hombres fueron atacados al costado de la huaca Garagay. Las víctimas estaban maniatadas y, según los vecinos. fueron llevadas hasta ese lugar en un mototaxi.

Los sujetos obligaron a que los jóvenes desciendan el vehículo, luego apareció una motocicleta con dos sujetos encapuchados que rápidamente abrieron fuego y escaparon del lugar.

La policía encontró alrededor de 20 casquillos de bala y los vecinos indicaron desconocer a las víctimas. En tanto, agentes de criminalística continúan con las diligencias, sin embargo, aún no se sabe dónde viven las víctimas, pues no han sido identificados.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

La policía maneja varias hipótesis, pero la que cobra mayor fuerza es la de un presunto ajuste de cuentas por la manera como fueron asesinados. En tanto, en el lugar se observa una cámara de seguridad, la cual podría haber registrado todo el hecho.