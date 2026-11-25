En los últimos días se han registrado oleajes anómalos en el territorio nacional, específicamente en el norte del Perú, lo que ha causado diversos problemas en los negocios ubicados en las inmediaciones de los balnearios. Sin embargo, de acuerdo con el pronóstico de la Marina de Guerra, la situación podría complicarse en las próximas horas.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la Dirección de Hidrografía y Navegación, en el Callao, y conversó con el teniente primero Fernando Alegría, quien hizo un llamado a la población a contar con los planes de contingencia correspondientes, debido a que la situación podría empeorar desde mañana y durante todo el fin de semana.

“Aún se mantiene el oleaje ligero en todo nuestro litoral, pero a partir del viernes por la mañana la intensidad será moderada y el sábado hasta fuerte en algunas ocasiones. Ahora presentamos un oleaje fuerte que viene del suroeste que impactará en la zona sur, centro y norte (…) Al momento tenemos un oleaje ligero”, manifestó.

NORTE DEL PERÚ AFECTADO POR ANOMALÍAS

De acuerdo con la información que maneja la Marina de Guerra del Perú, las regiones ubicadas en el norte del país son las más afectadas por las anomalías que se registran en el mar, por lo que se estarían cerrando diversos puertos del territorio nacional.

“El nivel medio del mar ha aumentado en unos ciertos centímetros. En la zona norte ha presentado 60 centímetros. El factor es muy importante porque al presentarse los oleajes, los impactos en la zona costera serán más fuerte que lo habitual”, indicó.