La Municipalidad de Miraflores condecoró al empresario Jimmy Pflücker en una ceremonia realizada en el hotel Real InterContinental, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del país.

Durante el acto, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales Anchorena, destacó el recorrido de la familia Pflücker en el distrito y sostuvo que el empresario demuestra que la minería puede crecer cuando se realiza de forma adecuada.

Este evento contó con la participación de figuras de la gastronomía, la historia y la cultura. Durante su intervención, Pflücker Pinillos agradeció la distinción recibida y el encuentro con referentes nacionales.

Impacto de tecnología, minería y seguridad económica

Tras recibir el reconocimiento, Pflücker advirtió que el avance de la inteligencia artificial afectará a los egresados universitarios ante la posible escasez o desaparición de diversas carreras, y planteó industrializar la minería con valor agregado en lugar de exportar solo materias primas, recordando el antecedente metalúrgico de la Cerro de Pasco Corporation.

Asimismo, el empresario señaló que el país tiene potencial para triplicar su Producto Bruto Interno (PBI) como vía para mejorar los ingresos de los policías, fortalecer la seguridad ciudadana y facilitar la llegada de inversiones extranjeras junto con el retorno de capitales peruanos.