Flor Polo denunció nuevas amenazas extorsivas contra ella y su madre, Susy Díaz, tras relatar que esta última recibió mensajes de WhatsApp desde un número extranjero en los que se exigía el pago de medio millón de soles a cambio de no atentar contra su entorno familiar.

La artista sostuvo que este hecho es el segundo caso de extorsión que enfrentan con su madre en lo que va del año y afirmó que decidió hacer pública la situación para que se identifique a los responsables.

Mientras tanto, su abogado precisó que los presuntos extorsionadores enviaron información como datos personales, fotografías de familiares y de la vivienda, y se autodenominaron como "Los Injertos del Norte".

Posible salida del país y denuncia

A raíz del envío de información íntima y de la ubicación de los integrantes de la familia, la defensa de las artistas no descartó que los responsables cuenten con conocimiento cercano del círculo familiar.

Flor Polo, quien recientemente denunció a su pareja por presunta agresión, señaló que evalúa sus próximos pasos y no descartó viajar fuera del país para resguardar a sus hijos y a su familia. En tanto, su abogado informó que la denuncia será presentada ante la Dirección de Investigación Criminal para el inicio de las indagaciones.