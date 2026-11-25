La semana pasada, gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y agentes de Ecuador, se logró la captura de Jolín Bazán Valderrama, líder de la organización criminal ‘La Nueva Jauría’, banda que mantenía atemorizada a la ciudadanía de Trujillo.

Tras su captura, Bazán Valderrama fue extraditado a nuestro país para responder por las imputaciones en su contra y cumplir la condena de cadena perpetua que pesa sobre él.

¿DÓNDE PURGARÁ SU CONDENA?

Vestido con un mameluco rojo y con esposas tanto en las manos como en los pies, Jolín Bazán Valderrama abandonó la sede de la Dirincri, ubicada en el Cercado de Lima, para ser conducido de inmediato a la Base Naval del Callao, donde purgará su condena, de acuerdo con la información brindada por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Alejandro Salazar.

En declaraciones a la prensa, el titular del INPE reveló que la decisión de recluir al líder de ‘La Nueva Jauría’ en el establecimiento penitenciario del primer puerto, donde también se encuentra recluido Jhonsson Cruz, responde a su alta peligrosidad. “El interno debe estar en un establecimiento de máxima seguridad”.

PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTRO DEL INTERIOR

Al tomar la palabra, el ministro del Interior, César Astudillo, destacó el trabajo realizado por los agentes policiales de Perú y Ecuador para lograr la captura de Bazán Valderrama y aseguró que el peligroso criminal no tendrá posibilidad de concretar un plan de fuga. “La Base Naval es la cárcel más segura para este tipo de criminales”.